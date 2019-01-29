Снижение пенсионного возраста в Италии за год коснется 290 тысяч человек

Рим, , 15:46 — REGNUM В 2019 году в Италии досрочно выйти на пенсию по новым правилам смогут 290 тысяч человек, передает информагентство ANSA во вторник, 29 января.

Как сообщалось ранее, 28 января президент Италии Серджо Маттарелла подписал «мегадекрет», которым правительство страны ввело в действие одновременно обе свои главные реформы — в соответствии со своими предвыборными обещаниями снизило пенсионный возраст и ввело выплаты по доходу от гражданства.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, в самом раннем случае, в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

Сотрудники частных компаний смогут выйти на пенсию по новым правилам с апреля 2019 года, государственных — с августа 2019 года. Работники компаний обеих категорий должны заблаговременно уведомить работодателя, что намерены воспользоваться правом более раннего выхода на пенсию. В следующие два года, 2020-й и 2021-й, на пенсию по новым правилам смогут выйти еще 680 тысяч человек.

По расчетам правительства, за 10 лет с 2019 по 2028 годы пенсионная реформа обойдется в 46 млрд евро, а на пенсию выйдут на 2,3 млн человек больше, чем было бы по прежним, действовавшим с 2011 года правилам.

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