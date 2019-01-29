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Спецпосланник ООН по Сирии провёл в Каире встречу с сирийской оппозицией

Политика

Это первая официальная встреча нового специального посланника ООН по Сирии с представителями Каирской платформы сирийской оппозиции

Каир, 29 января 2019, 16:07 — REGNUM  В Каире, Египет, спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен провёл встречу с представителями Каирской платформы сирийской оппозиции. Встреча состоялась сразу после окончания переговоров Педерсена с генеральным секретарем ЛАГ Ахмадом Абуль Гейтом и прошла в форме рабочего обеда. Об этом сообщает египетское новостное информационное агентство Аль-Ахрам.

Стороны обсудили вопрос создания безопасных зон к востоку от Евфрата и на границе с Турцией, а также вопросы беженцев и заключённых. Кроме того, члены Каирской платформы сирийской оппозиции вновь подтвердили спецпосланнику свою приверженность резолюции ООН 2254 и заявили о необходимости активизации деятельности конституционной комиссии.

Напомним, что норвежский дипломат Гейр Педерсен был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии в начале текущего года. Предшественником Педерсена на этом посту был Стаффан Де Мистура.

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Зарубежная хроника
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