Спецпосланник ООН по Сирии провёл в Каире встречу с сирийской оппозицией

Каир, , 16:07 — REGNUM В Каире, Египет, спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен провёл встречу с представителями Каирской платформы сирийской оппозиции. Встреча состоялась сразу после окончания переговоров Педерсена с генеральным секретарем ЛАГ Ахмадом Абуль Гейтом и прошла в форме рабочего обеда. Об этом сообщает египетское новостное информационное агентство Аль-Ахрам.

Стороны обсудили вопрос создания безопасных зон к востоку от Евфрата и на границе с Турцией, а также вопросы беженцев и заключённых. Кроме того, члены Каирской платформы сирийской оппозиции вновь подтвердили спецпосланнику свою приверженность резолюции ООН 2254 и заявили о необходимости активизации деятельности конституционной комиссии.

Напомним, что норвежский дипломат Гейр Педерсен был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии в начале текущего года. Предшественником Педерсена на этом посту был Стаффан Де Мистура.