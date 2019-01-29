В Марокко задержали членов ячейки ИГИЛ*

Рабат, , 16:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Марокко опубликовало заявление о задержании членов террористической группировки, связанной с ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). В состав ячейки входило 13 граждан Марокко в возрасте от 22 до 44 лет. Радикалы осуществляли свою деятельность в четырёх марокканских городах — Сале, Касабланке, Мохаммедии и Калаат ас-Сарагне. Об этом сообщает новостное информационное агентство Аль-Арабия.

В ходе спецоперации, которую провел королевский Центр по борьбе с терроризмом, были также обнаружены тайники с холодным оружием и склады экстремистской литературы, в том числе многочисленные копии присяги на верность Исламскому государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пропагандистские листовки с призывами к подрывной деятельности. Спецслужбы сообщают, что ячейка занималась распространением радикальных идей Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Королевстве Марокко. Экстремисты планировали осуществить террористические акты, направленные на подрыв текущего политического режима и общественной безопасности.

Напомним, что в декабре 2018 года в Марокко от рук радикалов погибли две студентки из Норвегии и Дании, находившиеся в стране в туристическом путешествии.