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Президенты Судана и Египта обсудили вопросы сотрудничества

Политика

Египет стал уже третьей страной, которую посетил суданский лидер в ходе своего турне по Ближнему Востоку и Северной Африке

Хартум, 29 января 2019, 16:45 — REGNUM  Президент Судана Омар аль-Башир совершил однодневный рабочий визит в Каир, в ходе которого он провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает новостное информационное агентство «Аль-Арабия».

Официальный представитель президента Судана заявил, что в центре переговоров президентов были двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес. Сообщается, что в ходе переговоров главы государств обсудили механизм реализации соглашений, подписанных на заседаниях президентского комитета, состоявшихся в Хартуме в октябре прошлого года. Данные соглашения касаются сотрудничества в области энергетики, электричества, наземного, воздушного и морского транспорта, проектов в области продовольственной безопасности, инфраструктуры и инвестиций.

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Зарубежная хроника
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