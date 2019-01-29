Президенты Судана и Египта обсудили вопросы сотрудничества

Хартум, , 16:45 — REGNUM Президент Судана Омар аль-Башир совершил однодневный рабочий визит в Каир, в ходе которого он провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает новостное информационное агентство «Аль-Арабия».

Официальный представитель президента Судана заявил, что в центре переговоров президентов были двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес. Сообщается, что в ходе переговоров главы государств обсудили механизм реализации соглашений, подписанных на заседаниях президентского комитета, состоявшихся в Хартуме в октябре прошлого года. Данные соглашения касаются сотрудничества в области энергетики, электричества, наземного, воздушного и морского транспорта, проектов в области продовольственной безопасности, инфраструктуры и инвестиций.