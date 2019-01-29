Израиль выдворяет из Хеврона миссию международных наблюдателей TIPH — СМИ

Иерусалим, , 15:36 — REGNUM Международные наблюдатели, размещенные в палестинском городе Хеврон на Западном побережье реки Иордан, должны будут завершить свою миссию 31 января. Такое решение приняли власти Израиля, пишет испанская газета El País.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 29 января, что не будет продлевать мандат миссии «Временное международное присутствие в Хевроне» (англ. TIPH).

«Мы не допустим продолжения [развертывания] международной миссии, которая действует против нас», — опубликовала слова Нетаньяху пресс-служба правительства Израиля.

В докладе TIPH, опубликованном в декабре 2018 года, Израиль обвиняется в нарушении международного права в разделенном палестинском городе.

TIPH работает на оккупированной Израилем палестинской территории с 1997 года. Ее контингент состоит из 64 представителей Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Турции, а мандат продлевается каждые полгода.

Международные наблюдатели присутствуют в Хевроне с 1994 года, после убийства израильским экстремистом Барухом Гольдштейном 29 мусульман в мечети Ибрагима.

С 1997 года город разделен на два сектора: в первом, находящимся под управлением палестинской администрации, проживают 200 тыс. палестинцев. Второй находится под управлением Израиля, здесь проживают около 40 тыс. палестинцев и 800 израильтян.