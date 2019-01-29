Вторник, 29 Января 2019 года
15:33:08 МСК

Выяснилось, кто на самом деле прилетел в Парагвай на российском Ил-96

Политика

Лайнер доставил в страну российскую делегацию Верховного суда РФ, члены которой провели встречу со своими южноамериканскими коллегами

Асунсьон, 29 января 2019, 15:32 — REGNUM  Вопреки сообщениям западных СМИ, заподозривших Россию в переброске в Венесуэлу бойцов частной военной компании (ЧВК), на борту самолета Ил-96, приземлившегося в Парагвае по пути на Кубу, находилась делегация во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом пишет 28 января парагвайская газета Ultima Hora.

В управлении аэропортов Парагвая изданию сообщили, что пассажирский лайнер доставил в страну российскую делегацию Верховного суда РФ, члены которой провели встречу со своими южноамериканскими коллегами, с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а затем направились на Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бойцы российских ЧВК были отправлены в Венесуэлу для защиты законного президента республики Николаса Мадуро.

Читайте также: Песков опроверг отправку воинов российских ЧВК в Венесуэлу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить