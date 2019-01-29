Выяснилось, кто на самом деле прилетел в Парагвай на российском Ил-96

Асунсьон, , 15:32 — REGNUM Вопреки сообщениям западных СМИ, заподозривших Россию в переброске в Венесуэлу бойцов частной военной компании (ЧВК), на борту самолета Ил-96, приземлившегося в Парагвае по пути на Кубу, находилась делегация во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом пишет 28 января парагвайская газета Ultima Hora.

В управлении аэропортов Парагвая изданию сообщили, что пассажирский лайнер доставил в страну российскую делегацию Верховного суда РФ, члены которой провели встречу со своими южноамериканскими коллегами, с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а затем направились на Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бойцы российских ЧВК были отправлены в Венесуэлу для защиты законного президента республики Николаса Мадуро.

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