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МИД Пакистана собирается улучшить имидж страны с помощью туризма

Политика

Министр иностранных дел Пакистана призвал страны мира изменить свои рекомендации для посещения Пакистана

Исламабад, 29 января 2019, 21:30 — REGNUM  28 января министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обратился к внешнеполитическим ведомствам стран мира с просьбой помочь улучшить имидж Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шах Мехмуд Куреши, выступая на дипломатическом приеме в Исламабаде, попросил иностранных дипломатов «сыграть свою роль» в увеличении туристической привлекательности его страны.

Во многих странах рекомендации для путешественников называют Пакистан небезопасной страной. Шах Мехмуд Куреши заявил, что такая характеристика должна быть исправлена, так как благодаря антитеррористическим операциям, Пакистан стал гораздо безопаснее.

По словам пакистанского министра, его страна надеется на приток средств и заявляет о своей открытости для иностранных гостей. «Мы упростили визовый режим, теперь ваша очередь», — подытожил Куреши. Ранее Пакистан упростил визовый режим для 97 стран. В список не вошли Индия и Израиль.

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Зарубежная хроника
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