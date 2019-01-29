Вторник, 29 Января 2019 года
17:30:11 МСК

Правящая партия Пакистана намерена исключить экс-президента из парламента

Политика

«Движение за справедливость» добивается исключения Асифа Али Зардари из Национальной Ассамблеи

Исламабад, 29 января 2019, 17:20 — REGNUM  28 января представители правящей пакистанской партии «Движение за справедливость» подали запрос в Верховный суд Пакистана о лишении депутатского мандата председателя оппозиционной «Пакистанской народной партии», бывшего президента Асифа Али Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правящая партия считает, что экс-президенту не место в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента), так как он нарушает конституцию страны. Представители «Движения за справедливость» уверены, что Зардари, один из самых богатых политиков Пакистана, владеет незадекларированной недвижимостью в Нью-Йорке, что является прямым нарушением основного закона.

Ранее правящая партия уже подавала обращение в суд более низкой инстанции, однако отозвала его, заявив, что необходимо собрать больше доказательств и передать дело в Верховный суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить