Правящая партия Пакистана намерена исключить экс-президента из парламента

Исламабад, , 17:20 — REGNUM 28 января представители правящей пакистанской партии «Движение за справедливость» подали запрос в Верховный суд Пакистана о лишении депутатского мандата председателя оппозиционной «Пакистанской народной партии», бывшего президента Асифа Али Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правящая партия считает, что экс-президенту не место в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента), так как он нарушает конституцию страны. Представители «Движения за справедливость» уверены, что Зардари, один из самых богатых политиков Пакистана, владеет незадекларированной недвижимостью в Нью-Йорке, что является прямым нарушением основного закона.

Ранее правящая партия уже подавала обращение в суд более низкой инстанции, однако отозвала его, заявив, что необходимо собрать больше доказательств и передать дело в Верховный суд.