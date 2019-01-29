Поклонская рассказала о национальной идее для России

Симферополь, , 15:34 — REGNUM Основной национальной идеей для России может стать патриотизм — любовь к Родине и её защита. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») на встрече со студентами в Симферополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, национальная идея для России, это, несомненно, патриотизм. Он должен быть в каждом, и это не просто слово. И иностранцы, и сами российские граждане должны понимать — это означает стоять за родину, защищать её.

Национальной идеей может стать и здоровый образ жизни, добавила Поклонская. Она также заявила, что Украина может развиваться только вместе с Россией, а сегодняшнюю Украину сделали «посмешищем» те, кто хочет таким образом навредить России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская рассказала о намерении создать общественное движение для того, чтобы объединить все свои проекты в одно целое. Это должно быть движение без слова «политическое», которое вберет в себя многочисленные направления по работе с молодёжью, с прессой, пояснила она.

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