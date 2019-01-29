Вторник, 29 Января 2019 года
15:38:42 МСК

Поклонская рассказала о национальной идее для России

Политика

Патриотизм не должен ограничиваться словами

Симферополь, 29 января 2019, 15:34 — REGNUM  Основной национальной идеей для России может стать патриотизм — любовь к Родине и её защита. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») на встрече со студентами в Симферополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, национальная идея для России, это, несомненно, патриотизм. Он должен быть в каждом, и это не просто слово. И иностранцы, и сами российские граждане должны понимать — это означает стоять за родину, защищать её.

Национальной идеей может стать и здоровый образ жизни, добавила Поклонская. Она также заявила, что Украина может развиваться только вместе с Россией, а сегодняшнюю Украину сделали «посмешищем» те, кто хочет таким образом навредить России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская рассказала о намерении создать общественное движение для того, чтобы объединить все свои проекты в одно целое. Это должно быть движение без слова «политическое», которое вберет в себя многочисленные направления по работе с молодёжью, с прессой, пояснила она.

Читайте также: Поклонская: за судьбу капитана «Норда» в ответе украинская власть

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы Поклонская создаёт общественное движение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить