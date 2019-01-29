Пакистан: встреча с Трампом возможна после афганских переговоров

Исламабад, , 16:03 — REGNUM 28 января министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который выступает в качестве официального представителя правительства, заявил о надеждах Исламабада на переговоры с Дональдом Трампом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе пресс-конференции Фавад Чаудхри рассказал журналистам о том, что американский президент доволен успехами пакистанского МИДа в деле организации переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее Госдеп США заявил о том, что шестидневные переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, которые при помощи Пакистана провёл спецпредставитель США Залмай Халилзад, были «плодотворными».

Опираясь на это заявление, пакистанский министр сделал вывод: встреча пакистанского премьера Имрана Хана и президента США возможна по завершении переговорного процесса в Афганистане.