Пакистанская Мусульманская лига: мы готовы к любым расследованиям

Исламабад, , 15:28 — REGNUM 28 января руководство оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» провело пресс-конференцию в столице страны, Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экс-премьер Пакистана и лидер «Лиги» Шахид Хакан Аббаси заявил, что его партия готова к антикоррупционным расследованиям, если именно это поможет спасти экономику страны. Однако, по словам Аббаси, проверка на коррупцию должна начаться с самого премьер-министра Имрана Хана и его кабинета.

Политик подчеркнул, что у нынешнего правительства нет чёткого плана, оно действует в спешке, что, по мнению Аббаси, подтверждает новый «мини-бюджет». «Экономика страны не улучшится благодаря твиттам», — подытожил экс-премьер.

Напомним, что соратник Аббаси по партии и также экс-премьер Наваз Шариф был приговорён к семи годам тюрьмы за коррупционное преступление.