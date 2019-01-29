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Пакистанская Мусульманская лига: мы готовы к любым расследованиям

Политика

Оппозиционная партия не боится антикоррупционных расследований

Исламабад, 29 января 2019, 15:28 — REGNUM  28 января руководство оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» провело пресс-конференцию в столице страны, Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экс-премьер Пакистана и лидер «Лиги» Шахид Хакан Аббаси заявил, что его партия готова к антикоррупционным расследованиям, если именно это поможет спасти экономику страны. Однако, по словам Аббаси, проверка на коррупцию должна начаться с самого премьер-министра Имрана Хана и его кабинета.

Политик подчеркнул, что у нынешнего правительства нет чёткого плана, оно действует в спешке, что, по мнению Аббаси, подтверждает новый «мини-бюджет». «Экономика страны не улучшится благодаря твиттам», — подытожил экс-премьер.

Напомним, что соратник Аббаси по партии и также экс-премьер Наваз Шариф был приговорён к семи годам тюрьмы за коррупционное преступление.

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Зарубежная хроника
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