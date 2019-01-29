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Представители стран Восточноафриканского сообщества встретятся в Танзании

Политика

В феврале будет проведен экстренный саммит 38 членов Совета министров Восточноафриканского сообщества

Додома, 29 января 2019, 15:39 — REGNUM  Экстренный саммит 38 членов Советов министров стран Восточноафриканского сообщества будет проведен в Аруше, Танзания, куда в феврале прибудут делегаты от всех шести стран.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, данная встреча продлится 3 дня, на ней будут присутствовать высокопоставленные чиновники, главные секретари, министры соответствующих областей.

Как сообщили представители Восточноафриканского сообщества 28 января, встреча 38 представителей Совета министров является подготовительным собранием для саммита глав стран сообщества, которое было отложено в связи с отсутствием кворума.

На повестке дня будут подведение итогов решений заседания Совета министров, обсуждение отчетов по инфраструктуре, производству и социальному обеспечению граждан, политическая ситуация, таможенные и торговые вопросы, финансы, а также институты Восточноафриканского сообщества.

Кроме того, на саммите будет обсуждаться конфликт между Руандой и Бурунди, который не был разрешен в связи с неявкой Бурунди на саммит 30 ноября 2018 года.

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Зарубежная хроника
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