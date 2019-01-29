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Индонезия и Эквадор намерены сотрудничать в развитии ткацкого дела

Политика

«Сотрудничество будет осуществляться путем совместного обучения ткацкому делу»

Купанг, Индонезия, 29 января 2019, 15:24 — REGNUM  Правительство индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара намерено сотрудничать с правительством Эквадора в развитии ткацкого дела, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что план сотрудничества был объявлен послом Индонезии в Эквадоре Диэнариати Джокросуприхатоно.

«Сотрудничество будет осуществляться путем совместного обучения ткацкому делу и продвижения тканей из Эквадора и Восточной Нуса-Тенгара», — заявила посол во время визита в индонезийскую провинцию 28 января 2019 года.

Сообщается также, что местное правительство провинции Восточная Нуса-Тенгара готово поддержать это сотрудничество, способствуя развитию двусторонних деловых связей.

Кроме того, глава управления туризма провинции Восточная Нуса-Тенгара Мариус Джеламу заявил, что «ткани из Эквадора хорошо известны в разных частях света, хотя около 600 лет назад они учились у Индонезии».

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