Порошенко пообещал пресекать попытки сеять на Украине хаос и анархию

Киев, , 15:18 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко в очередную годовщину боя под Крутами (Черниговская область) заявил, что Украина, опираясь на «горький опыт поражений» начала XX века, намерена давать отпор попыткам сеять в стране «хаос и анархию». Об этом говорится в обращении главы государства к украинским гражданам.

«Мы будем давать решительный отпор каким-либо попыткам посеять в стране разочарование, разброд, хаос и анархию», — подчеркнул Порошенко.

Также глава украинского государства подчеркнул, что в своей борьбе Киев опирается на «надежную поддержку международных партнеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на Украине отмечают официальный праздник, посвященный так называемому «бою под Крутами», когда в 1918 году советский отряд разбил вооруженное подразделение Украинской народной республики.

Читайте также: 100-летие боя под Крутами: а кто будет умирать ради капиталов Порошенко?