Тимошенко и Порошенко будут бороться за электорат Зеленского — эксперт

Киев, , 15:15 — REGNUM Интрига президентских выборов Украины в том, кого поддержит бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, если не выйдет во второй тур? Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Интрига в том, кого поддержит Зеленский, если не выйдет во второй тур, если выйдут Порошенко и Тимошенко? Надеюсь, думаю, что будет Тимошенко, а не Порошенко», — сказал Карасев.

По его словам, Зеленского поддерживает «продвинутая прослойка молодежи» из крупных городов.

«Зеленский может способствовать Тимошенко. А Вакарчук, не принимая участия в президентской кампании, может подыгрывать действующему президенту», — добавил Карасев.

Он считает, что поддержка Вакарчука может снизить антирейтинг Порошенко.

«Если он выразит поддержку тем кандидатам, у которых самый высокий рейтинг, но при этом высокий и антирейтинг, то безусловно он поможет снизить антирейтинг. Особенно это важно сделать между первым и вторым туром… Если во второй тур выходят Тимошенко и Порошенко, то понятна задача для президента, у которого антирейтинг намного выше чем у Тимошенко, — снизить этот антирейтинг. За счет таких культурных, моральных авторитетов как Вакарчук, будут пытаться снизить антирейтинг, чтобы победить во втором туре», — прогнозирует Карасев.

Политолог считает, что Вакарчук может провести ребрендиг действующего президента Порошенко и его политсилы.

«Вакарчук не принимает участие в президентской избирательной кампании по двум причинам: во-первых, зачем теряться в этой массовке, нужно думать на перспективу. Тем более, что наша президентская кампания происходит в логике парламентской кампании… Лучше делать ставку на парламентские выборы. Многое будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах. Там у Вакарчука есть две опции — или отдельная политическая сила, или если победит действующий президент, войти в партию власти и провести её серьезный ребрендинг. Как самой президентской власти, властного режима, так и БПП», — добавил Карасев.

Он также сообщил, что за выход во второй тур президентских выборов конкурирует до семи кандидатов.

«Пять — семь кандидатов могут рассчитывать на серьезные результаты на президентских выборах и даже получить доступ ко второму туру. Победитель первого тура известен — Тимошенко. Борьба идет за второе место и финал», — подытожил Карасев.

Напомним, 25 января Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала бизнесмена и шоумена Владимира Зеленского кандидатом на пост президента Украины.

Как сообщалось, 28 января вокалист украинской музыкальной группы «Океан Ельзы» Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины. При этом он пообещал работать над тем, чтобы на украинских выборах победили проевропейские силы.