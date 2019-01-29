Опрос: Тимошенко и Зеленский — лидеры президентской кампании на Украине

Киев, , 15:22 — REGNUM Лидерами украинской президентской гонки являются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, сказано в исследовании Института анализа и прогнозирования, результаты которого опубликованы 28 января на официальном сайте организации.

По данным социологов, среди тех, кто принял решение участвовать в выборах, уровень поддержки Тимошенко и Зеленского составляет 20,2% и 12,6% соответственно. Действующего президента Украины Петра Порошенко поддерживают 11,9%.

Среди всех опрошенных — как тех, кто будет участвовать в выборах, так и тех, кто не определился, рейтинг поддержки Тимошенко составляет 14,1%, Зеленского — 8,8%. За Порошенко могут отдать голос 8,3% всех опрошенных.

Исследование проводилось с 17 по 25 января. Было опрошено 2004 человека в 24 областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в президентских выборах на Украине будет участвовать до 40 кандидатов. По мнению экспертов, такое обилие претендентов на высший пост вызвано как низким уровнем поддержки всех украинских политиков, так и тем, что многие политики рассчитывают на победу в парламентских выборах, и хотят использовать президентскую кампанию для пиара.

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