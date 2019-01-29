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ЛНР: в Донбасс прибыл эшелон с военной техникой ВСУ

Политика

Киев, пользуясь перемирием, стягивает силы и средства к линии боевого соприкосновения

Луганск, 29 января 2019, 15:17 — REGNUM  Военная техника украинских силовиков переброшена в подконтрольную Киеву часть Луганской области по железной дороге. Об этом сообщил 29 января журналистам официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что очередной эшелон с военной техникой ВСУ прибыл на железнодорожную станцию в город Рубежное. На платформах находятся самоходные артустановки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и танки Т-64.

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Киев, пользуясь перемирием, стягивает силы и средства к линии боевого соприкосновения. Обстановка в ЛНР остается напряженной, есть угроза обострения, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 28 января украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, по информации Народной милиции ЛНР. Обстрелу подверглись населенные пункты Веселогоровка, Донецкий, Желобок и Фрунзе.

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Война в Донбассе
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