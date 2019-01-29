Глава Туркестанской области доложил Назарбаеву о развитии региона

Астана, , 15:15 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с акимом (главой) Туркестанской области Жансеитом Туймебаевым социально-экономическое развитие региона, сообщили 29 января в пресс-службе главы государства.

Глава региона доложил президенту о ходе строительства основных социально-значимых объектов Туркестанской области. В частности, в регионе продолжается строительство здания областной администрации, управлений и территориальных департаментов.

Туймебаев отметил, что в 2018 году в области в эксплуатацию сдано 1,2 млн кв. метров жилья. Назарбаев указал на необходимость сохранения высоких темпов строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главами Восточно-Казахстанской, Кустанайской и Карагандинской областей. Акимы представили президенту результаты социально-экономического развития регионов в 2018 году.

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