Правительство Палестины ушло в отставку

Рамалла , , 15:08 — REGNUM Правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами аль-Хамдалла ушло в отставку, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

Пока новое правительство не будет сформировано, прежнее будет продолжать исполнять свои обязанности.

Аль-Хамдалла возглавлял правительство с 2014 года, он предпринимал неоднократные попытки по примирению правящей в регионе партии ХАМАС и партии ФАТХ, возглавляемой президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Несмотря на то, что две партии еще в 2017 году подписали соглашение о налаживании отношений, противоречия между ними до сих пор сохраняются, что приводит к сложностям в сопротивлении Израилю.

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