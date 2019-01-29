Вторник, 29 Января 2019 года
15:12:11 МСК

Правительство Палестины ушло в отставку

Политика

Пока новое правительство не будет сформировано, прежнее будет продолжать исполнять свои обязанности

Рамалла , 29 января 2019, 15:08 — REGNUM  Правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами аль-Хамдалла ушло в отставку, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

Пока новое правительство не будет сформировано, прежнее будет продолжать исполнять свои обязанности.

Аль-Хамдалла возглавлял правительство с 2014 года, он предпринимал неоднократные попытки по примирению правящей в регионе партии ХАМАС и партии ФАТХ, возглавляемой президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Несмотря на то, что две партии еще в 2017 году подписали соглашение о налаживании отношений, противоречия между ними до сих пор сохраняются, что приводит к сложностям в сопротивлении Израилю.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху изгоняет международных наблюдателей из Палестины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить