Жители Киргизии будут получать деньги за сообщения о коррупции

Бишкек, , 15:05 — REGNUM Жители Киргизии теперь смогут рассчитывать на вознаграждение за сообщения о коррупционных преступлениях. Соответствующий закон подписал сегодня, 29 января, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы государства.

Вознаграждение будет выплачиваться из денег, поступивших при возмещении ущерба от коррупционных правонарушений. Также лицам, заявившим о фактах коррупции, будет обеспечиваться защита от преследования.

Отмечается, что новый закон направлен на укрепление доверия населения к государству и его структурам.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2018 года на заседании Совета безопасности президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков жестко раскритиковал руководство госорганов, занимающихся борьбой с коррупцией. После этого ушел в отставку директор антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткораев и в республике резко активизировалась борьба с коррупционными преступлениями.

В итоге в рамках антикоррупционных уголовных дел были арестованы: бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев , экс-мэры киргизской столицы Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывшего председателя таможенной службы Адамкула Жунусова и семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны, а также