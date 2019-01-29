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В Кремле не нашли времени для просмотра видео с Горрингом

Политика

Руслан Горринг был уволен с должности замглавы «Росгеологии» из-за скандального стрима

Москва, 29 января 2019, 15:02 — REGNUM  Скандальное видео, стоившее должности первому заместителю «Росгеологии» Руслану Горрингу, в Кремле еще не смотрели. Об этом 29 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что с записью трансляции с Горрингом еще не знакомились. Времени на просмотр пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжением главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина Руслан Горринг был уволен с должности замглавы «Росгеологии», при этом гендиректор холдинга Роман Панов получил выговор.

Поводом послужило видео с Горрингом, на котором он играет в компьютерный шутер, угрожает расправой своим оппонентам, использует нецензурную лексику и рассказывает об интимных контактах с подчинёнными.

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