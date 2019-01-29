Оппозиция Бангладеш: премьер призывает к народному единству из чувства вины

Дакка, , 21:49 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Мирза Факхрул Ислам Аламгир окрестил призыв премьер-министра Бангладеш Шейха Хасины Вазед к народному единству «политической уловкой». Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

Лидер НПБ Мирза Факхрул Ислам Аламгир заявил, что премьер-министр «испытывает чувство вины» за фальсификацию парламентских выборов. Генеральный секретарь оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» подчеркнул, что Шейх Хасина Вазед попыталась объяснить народу, почему по итогам выборов разница в результатах правящей партии и оппозиции оказалась столь велика. Мирза Факхрул Ислам Аламгир также отметил, что местные СМИ и сотрудники избирательной комиссии не сообщают о фальсификации выборов «из страха перед возмездием».

25 января премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед обратилась с посланием к гражданам Бангладеш. Она призвала всех политических оппонентов к примирению и объединению во имя процветания Бангладеш. Напомним, что члены парламента страны от «Националистической партии Бангладеш» бойкотируют работу высшего законодательного органа власти.

30 декабря 2018 года в Бангладеш состоялись всеобщие парламентские выборы. По результатам голосования победу одержала правящая партия «Авами лиг», которая получила 86% мест. «Националистическая партия Бангладеш» получила всего 3,3% мест в парламенте. Впоследствии лидеры НПБ обвинили «Авами лиг» и правительство Бангладеш во главе с Шейхом Хасиной Вазед в фальсификации результатов голосования.