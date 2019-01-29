Спикер парламента Монголии ушел в отставку

Улан-Батор, , 15:00 — REGNUM Сегодня, 29 января, на сессии парламента Монголии был обсужден вопрос об освобождении спикера Миеэгомбына Энхболда.

По итогам было проведено тайное голосование, в результате чего 43 из 65 депутатов поддержали досрочное освобождение Миеэгомбын Энхболда от должности председателя Великого государственного хурала (Парламент Монголии).

После принятия решения, Миеэгомбын Энхболд выступил перед депутатами и после чего передал штамп парламента вице-спикеру Лувсанцэрэнгийну Энх-Амгалану. С момента принятия постановления Миеэгомбын Энхболд продолжит работать в парламенте в качестве депутата.

Отметим, 18 января на сессии Парламента Монголии был утвержден законопроект о внесени изменений и дополнений в регламент парламента, внесенный Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В законе о внесении изменений и дополнений в регламент парламента сказано, что парламент Монголии получит право рассмотреть предложение об отставке спикера парламента в срочном порядке, в случае если вопрос об отставке будет официально представлен большинством парламентариев. Закон вступил в силу с 25 января и в этот же день инициаторы освобождения спикера вручили спикеру Миеэгомбын Энхболду проект постановления об освобождении председателя Великого государственного хурала, где подписали 39 депутатов.

Дата назначения нового спикера пока не ясна. Но как заявил бывший спикер Миэгомбын Энхболд в прошлой недели, новый председатель будет избран до Цаган сара (национальный праздник Монголии встречи нового года по лунному календарю), который состоится с 5 по 7 февраля.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января, на центральной площади страны состоялся протестный митинг, в котором участвовали более 50 тысяч человек. Участники акции требовали отставки спикера парламента Миеэгомбына Энхболда, а также выступают за «устранение коррумпированной группировки МАНАН, (названия двух крупных партий страны, которые правили страной поочередно последные 25 лет, МАН-Монгольская Народная партия и АН-Демократическая партия)». Это была вторая акция против спикера и властной «коррумпированной группировки». Ранее, 27 декабря 2018 года, более 20 тысяч человек собрались на площади и требовали отставки спикера парламента.