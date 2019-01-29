В Кремле назвали «закономерной» беседу Гуайдо и Трампа

Москва, , 15:00 — REGNUM Опубликованная в американских СМИ информация о контакте самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо и президента США Дональда Трампа не вызывает удивления, заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, беседа Гуайдо и Трампа «вполне закономерна», поскольку лидер венесуэльской оппозиции до начала политического кризиса в стране и в ходе событий «находился и находится» в постоянном контакте с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом. Интервью латиноамериканского политика было опубликовано CNN.

Читайте также: Гуайдо рассказал о разговоре с президентом США

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле