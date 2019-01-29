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В Кремле назвали «закономерной» беседу Гуайдо и Трампа

Политика

Лидер венесуэльской оппозиции до начала политического кризиса в стране и в ходе событий «находился и находится» в постоянном контакте с Вашингтоном

Москва, 29 января 2019, 15:00 — REGNUM  Опубликованная в американских СМИ информация о контакте самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо и президента США Дональда Трампа не вызывает удивления, заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, беседа Гуайдо и Трампа «вполне закономерна», поскольку лидер венесуэльской оппозиции до начала политического кризиса в стране и в ходе событий «находился и находится» в постоянном контакте с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом. Интервью латиноамериканского политика было опубликовано CNN.

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Политический кризис в Венесуэле
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