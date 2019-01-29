Экс-президент Ургувая: США не выносят влияния России и Китая в Венесуэле

Монтевидео, , 15:06 — REGNUM США вторгаются в Венесуэлу, потому что не могут смириться с тем, что ее нефтью управляют Китай и Россия. Об этом заявил экс-президент Уругвая Хосе Мухика (2010−2015) в своей еженедельной радиопередаче в эфире радиостанции M24.

«Тяжелой, мучительно тяжелой является неизбежность приближения открытой войны», — сказал Мухика. Обсуждать легитимность правительств Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо было бы по-детски наивно, считает он.

«Жестокой, суровой, бесстыдной правдой является то, что самые консервативные США не могут принять то, что Китай и Россия решат судьбу венесуэльской нефти. Это глубинная причина нетерпения, атаковавшего США (…). Могущественный северный брат не может вынести, что рождающееся на востоке солнце распоряжается венесуэльской нефтью», — сказал экс-президент.

По его мнению, в данной ситуации в Венесуэле нет политической воли, способной разрешить кризис, а проведение справедливых выборов невозможно. Поэтому венесуэльскому режиму «не остается иного пути, как умереть, сражаясь».

Хосе Мухика высказался в поддержку позиции действующего правительства Уругвая, принявшего нейтралитет и призвавшего к мирному урегулированию кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика и Уругвай сделали совместное заявление с призывом к диалогу враждующих сторон. Они стали одними из немногих латиноамериканских стран, не признавших самопровозглашенного «временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо новым главой государства.

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