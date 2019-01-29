Зурабишвили: «Грузия стоит у двери, которая должна быть открыта»

Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Грузия по всем военным параметрам соответствует стандартам для вступления в НАТО и практически стоит у двери, которая должна быть открыта, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в Тбилиси, подводя итоги визита в Брюссель. Тем не менее, присвоения Грузии плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) она пока не ожидает.

«Мы практически стоим у двери, которая должна быть открыта. Но реальность и политическая действительность пока таковы, что ПДЧ мы, наверное, пока не получим. И все же требование должно постоянно исходить с нашей стороны. И мы не должны топтаться на месте в ожидании. Нам нужно больше НАТО, больше безопасности и больше сотрудничества, и в этом плане с их (альянса) стороны имеется готовность», — сообщила президент Грузии.

По ее информации, в марте в Грузии пройдут крупные учения с участием членов и партнеров альянса, в это же время в Тбилиси прибудут с визитом генсек НАТО и военный комитет, а во второй половине года ожидается визит Североатлантического совета.

«Так что в какой-то момент вся организация целиком будет находиться в Грузии», — заявила Зурабишвили.

По ее мнению, Грузия может активно сотрудничать с НАТО во многих вопросах, и в первую очередь, в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили свой первый рабочий визит нанесла в Брюссель, где провела встречи с руководящими лицами ЕС и НАТО.