Правящая партия Индии БДП: индийскую оппозицию объединяет лишь коррупция

Нью-Дели, , 15:25 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в очередной раз осмеял попытки оппозиционных сил страны сформировать альянс против правящей «Индийской народной партии» (БДП). Об этом 28 января сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Нарендра Моди, выступая в штате Керала на собрании местного «Молодежного фронта», подчеркнул, что индийскую оппозицию объединяют лишь три фактора: «пренебрежение демократическими институтами, коррупция и нападки на правительство страны». Премьер-министр подчеркнул, что «не станет терпеть взяточничество и разрушение национальной культуры Индии». Он также обвинил ведущую оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и «Коммунистическую партию Индии (марксистскую)» в попытках «подорвать доверие населения к правительственным органам и ведомствам». Нарендра Моди заявил, что ни одна из указанных политических сил не относится к демократии серьезно.

Напомним, что в апреле-мае 2019 года в Индии состоятся всеобщие парламентские выборы.