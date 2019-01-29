«Принципиальное дело для Армении»: Пашинян о деле Роберта Кочаряна

Ереван, , 14:48 — REGNUM Если речь идет о человеческих жизнях, то тут не надо ставить какие-то ограничения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о том, правильно ли инициировать уголовное дело в отношении экс-президента Роберта Кочаряна спустя 10 лет после произошедших событий.

«Я не сравниваю одно с другим, но, во многих странах, если не ошибаюсь, даже в России, расследуются уголовные дела, связанные с Великой Отечественной войной. Если речь идет о человеческих жизнях, то тут не надо ставить какие-то ограничения. Кроме этого, согласно Уголовному кодексу есть срок давности, предусмотренный законом. А если дело открыто и продолжается, то это означает, что согласно УК Армении срок давности не истек», — отметил премьер.

В ответ на вопрос о том, является ли уголовное дело, возбужденное в отношении Роберта Кочаряна, принципиальным, Пашинян отметил: «Это не для меня принципиальное дело, думаю, что это для Армении принципиальное дело. Когда погибают десять граждан страны, это не может просто так остаться, надо разобраться в произошедшем».

Кстати, в Апелляционном уголовном суде сегодня, 29 января, началось рассмотрение жалобы стороны защиты на продление срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

18 января суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Кочаряна на два месяца.

Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, по официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования, говоря о массовых и беспрецедентных нарушениях во время выборов. 1−2 марта 2008 года власти пошли на разгон митингующих, что вылилось в столкновения сил правопорядка и митингующих, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Тогдашняя оппозиция обвиняет власти в использовании армии в разгоне митингующих, что запрещено Конституцией Армении.

Занимавший тогда пост президента Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Он в данный момент находится под арестом. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн драмов, и бывшие министры обороны Армении Микаел Арутюнян и Сейран Оганян.

Согласно материалам следствия, 1 марта 2008 года в результате применения спецсредства «Черемуха-7» погибло три человека, ещё трое получили ранения.