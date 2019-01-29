Турция подготовилась к очередной сирийской операции

Анкара, , 14:48 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности армии к проведению военной операции в Сирии в районе Манбиджа и к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Акар отметил, что турецкие вооруженные силы полностью завершили подготовку к операции. Возможные сроки начала министр не назвал, отметив лишь, что «когда придет время», против террористов в указанном регионе будут предприняты «все необходимые меры».

Он добавил, что удары турецких военных направлены исключительно на террористов, но не на арабов или сирийских курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможном начале операции против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их из района восточнее Евфрата и Манбиджа. Позднее Эрдоган отложил начало операции, так Трамп принял решение о выводе сил США из Сирии.

Турция уже проводила две операции в Сирии: «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

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