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Путин встретится в Кремле с губернатором Тамбовской области

Политика

Остальная часть рабочего дня российского президента будет занята текущими делами

Москва, 29 января 2019, 14:46 — REGNUM  Во вторник, 29 января, в рабочем графике президента России Владимира Путина запланирована встреча с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, 29 января у главы Российского государства проходит рутинный рабочий день.

«Из публичного будет сегодня беседа президента с руководителем Тамбовской области Александром Никитиным», — подчеркнул Песков, добавив, что остальная часть рабочего дня Владимира Путина будет занята текущими делами.

Напомним, 42-летний глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возглавляет регион с сентября 2015 года.

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Внутриполитическая жизнь РФ
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