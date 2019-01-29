Путин встретится в Кремле с губернатором Тамбовской области

Москва, , 14:46 — REGNUM Во вторник, 29 января, в рабочем графике президента России Владимира Путина запланирована встреча с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, 29 января у главы Российского государства проходит рутинный рабочий день.

«Из публичного будет сегодня беседа президента с руководителем Тамбовской области Александром Никитиным», — подчеркнул Песков, добавив, что остальная часть рабочего дня Владимира Путина будет занята текущими делами.

Напомним, 42-летний глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возглавляет регион с сентября 2015 года.