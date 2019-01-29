Глава МИД Японии назвал отношения с Китаем и Россией приоритетными

Токио, , 14:57 — REGNUM 28 января министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с речью на сессии японского парламента. Он заявил о необходимости укреплять двусторонние отношения с Китаем и Россией, назвав их «приоритетными» во внешней политике страны.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», министр также признал, что отношения между Южной Кореей и Японией стремительно ухудшаются из-за того, что «Корея не выполняет обещания и нивелирует достигнутые ранее соглашения». Коно также сообщил, что будет продолжать вести переговоры с Россией по заключению мирного договора и о территориях, а с Китаем строить стабильные отношения, построенные на взаимном доверии.