Премьер-министр Японии принес извинения за скандал со статистикой

Токио, , 14:46 — REGNUM 28 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с речью на пленарном заседании парламента. В своей речи он впервые затронул вопрос о многолетних ошибках в статистических данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, в результате которых без выплаченных пособий и компенсаций остались миллионы японских граждан.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Абэ пообещал, что сделает все возможное, чтобы все средства были выплачены. Он принес извинения, а также попросил отложить рассмотрение этого вопроса парламентом, пока не закончится расследование.

Ранее выяснилось, что не только в подсчетах Министерства труда, но и в 22 других ключевых статистических показателях были ошибки. Кроме этого, был поставлен под сомнение авторитет Специальной инспекционной комиссии, в работе которой участвовал высокопоставленный чиновник из правительства. «Мы постараемся восстановить доверие к государственной статистике», — заявил Абэ.