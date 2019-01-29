Вице-премьер Японии: потребительский налог будет увеличен

Токио, , 15:32 — REGNUM 28 января состоялось пленарное заседание парламента Японии. В ходе заседания министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо выступил с программной речью. Он заявил, что «повышение потребительского налога является вынужденной мерой, чтобы обеспечить стабильный источник бюджетных поступлений в условиях стареющего населения».

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», он также отметил, что экономика Японии начинает выходить из состояния рецессии, однако на нее может повлиять нынешняя нестабильность мировой экономики.

Вице-премьер также сообщил о запланированных дискуссиях об обеспечении стабильного роста экономики мира, которые должны состоятся в рамках встречи «Большой двадцатки» в Фукуоке.