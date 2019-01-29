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Макрон встретился с епископом Коптской православной церкви в Каире

Политика

«Я преклоняюсь перед памятью о погибших»

Каир, 29 января 2019, 14:45 — REGNUM  На третий день своего официального визита в Египет глава французского государства Эммануэль Макрон встретился с епископом Коптской православной церкви Феодором II, сообщает Le Figaro.

«Копты являются неотъемлемой частью общества в Египте», — написал президент Франции в гостевой книге собора Святого Марка в Каире.

«Я знаю, как сильно в последние годы верующие пострадали от нападений и террористических атак. Я преклоняюсь перед памятью о погибших», — добавил Макрон во время встречи с епископом, объявив о новой конференции в Париже, посвященной проблемам христиан на Востоке.

Напомним, 11 декабря 2016 года в церкви Святого Петра в Каире произошел взрыв, в результате которого погибли 29 человек.

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Политическая жизнь Франции
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