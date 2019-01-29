Власти Египта открыли КПП на границе с сектором Газа

Каир, , 14:42 — REGNUM Власти Египта открыли контрольно-пропускной пункт (КПП) в Рафаке на границе с сектором Газа, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

Сотни людей собираются пересечь границу, чтобы попасть на территорию Египта. Данную информацию подтвердила палестинская партия ХАМАС, пока неизвестно какое время пункт будет открыт для перемещения.

Напомним, контрольно-пропускной пункт в городе Рафак прекратил свою работу в 2007 году, когда к власти в Палестине пришла партия ХАМАС. После прихода к власти в Египте исламистов в 2011 году, пункт был открыт до их свержения в 2013 году. В настоящее время он периодически открывается после согласования с Израилем.

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