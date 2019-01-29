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Делегация израильского Кнессета отменила поездку в Ирландию из-за бойкота

Политика

Спикер Кнессета уверен, что “не стоит тратить на это время”

Иерусалим, 29 января 2019, 15:12 — REGNUM  28 января спикер израильского Кнессета Юлий Эдельштейн объявил об отмене визита парламентской делегации в Ирландию. Как сообщает информационное агентство mako, отказ от визита является ответной мерой на ранее одобренный парламентом Ирландии законопроект о бойкоте израильских товаров, произведенных на Западном берегу реки Иордан.

В своем заявлении Эдельштейн отметил, что у Израиля достаточно партнеров, готовых к сотрудничеству «со всей страной, а не с ее частью». Кроме того, политик подчеркнул «не стоит тратить время» на визиты в государства, которые пытаются невзначай навредить Израилю.

Известно, что депутаты Кнессета Эяль Бен-Реувен и Крам Хассон должны были прибыть с визитом в Дублин в марте этого года по приглашению спикера парламента Ирландии.

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Зарубежная хроника
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