Свердловское законодательство подготовят к реновации в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Перед проведением реновации в Екатеринбурге нужно подготовить региональное законодательство к данной практике. Об этом заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Будем выходить на наше региональное законодательство, чтобы привести нормативные документы в соответствие с возможностью запуска у нас реновации. Эту программу прорабатывают ведущие институты города Екатеринбурга. Изучается возможность, каким образом можно ее начать, где её лучше начать и какие районы города Екатеринбурга были бы предпочтительны для участия в программе реновации», — заявил Волков.

Пока что реновацию проводят только в Москве — опыт столицы будет учтён на Среднем Урале:

«Сегодня Москва активно делится своим опытом, но он жестко привязан к столичным реалиям. Мы изучим возможность его привязки на наш региональный уровень, на Екатеринбург», — добавил министр.

По мнению чиновника, реновация станет «следующим этапом развития» для Екатеринбурга.

Напомним, 28 ноября 2018 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил на обсуждение вариант «башенной» реновации для жителей города. По мнению градоначальника, во дворе хрущевского дома можно соорудить 25-этажную новостройку-«башню», в которую можно было бы заселить «сразу три дома».

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