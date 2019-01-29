Исламисты Бангладеш не будут принимать участие в муниципальных выборах

Дакка, , 14:43 — REGNUM Члены партии Исламское движение Бангладеш (ИДБ) не будут принимать участие в муниципальных выборах и в выборах мэра столицы страны в феврале.

По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», несколько лидеров исламистской партии заявили о своих намерениях в интервью с журналистами издания. Лидеры ИДБ уточнили, что у них «нет желания» участвовать, к тому же «возможность победить на этих выборах крайне мала».

Как только завершились общенациональные парламентские выборы, правящая партия стала готовиться к проведению сперва выборов мэра Дакки (28 февраля 2019 г.), а затем поэтапно и к муниципальным выборам (первая половина марта). Однако многие оппозиционные партии — Бангладешская националистическая партия, Джамаат-и-ислами, ИДБ — не признают результатов выборов.