Генсек оппозиционной партии Бангладеш отказался идти в парламент

Дакка, , 16:54 — REGNUM Генсек оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир отказался от приглашения премьер-министра Бангладеш Хасины Вазед прийти в парламент, назвав речь Хасины Вазед «заковыристой» и «обманчивой».

Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», эти слова генсек БНП произнес на пресс-конференции после речи премьер-министра о причинах победы её партии и поражения оппозиции. По мнению Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, в настоящее время вопрос о присутствии оппозиционеров в парламенте страны или принятии ими присяги «можно даже не поднимать».

Генсек БНП считает, что правящая партия «обманом победила на выборах, а теперь планирует в очередной раз управлять страной». По его словам, призывом не саботировать работу парламента и прийти на заседание «власть имущие снова пытаются сделать из людей дураков».

На последних парламентских выборах правящий блок партий занял 288 мест в Национальном собрании Бангладеш, при этом представителям БНП удалось занять всего лишь 5 мест. С этого момента члены оппозиционной партии бойкотируют работу парламента.