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Правящая партия Македонии против досрочных парламентских выборов

Политика

СДСМ не собирается оставлять власть без борьбы

Скопье, 29 января 2019, 15:20 — REGNUM  28 января представители СДСМ — Социал-демократического союза за Македонию — правящей партии в Македонии, ответили на требования оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов и формировании технического правительства заявлениями о том, что они не намерены делать ничего подобного.

Напомним, координатор депутатской группы ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Никола Мицевски сообщил о том, что его партия представит предложение о роспуске парламента Македонии.

Также, как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», его партия требует освобождения Зораном Заевым поста главы правительства и формирования в самые короткие сроки временного правительства для организации выборов, которые должны быть проведены в течение 100 дней.

По словам Мицкоски, за два года правящая партия нанесла невосполнимый ущерб национальным и государственным интересам.

«Никогда Македония не была настолько разделена в политическом, партийном, национальном, гражданском отношении — это должно прекратиться. Поэтому мы требуем роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими выборами, на которых граждане вернут себе государство и поставят на руководство страной сознательных и серьезных людей, которые любят свою страну», — заявил Мицкоски.

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Зарубежная хроника
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