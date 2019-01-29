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Трудно представить обстоятельства, делающие взятку «неизбежной» — эксперт

Политика

Хочется надеяться, что Минюст России пояснит это определение

Москва, 29 января 2019, 14:25 — REGNUM  Чиновники, действительно, предлагают не наказывать других чиновников за коррупцию, если она была неизбежна и вызвана некими непреодолимыми обстоятельствами. При этом детализация случаев, которые можно отнести к «неизбежным и непреодолимым обстоятельствам» пока не приводится, заявил корреспонденту ИА REGNUM Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Предполагается, что более точно условия, которые могут быть отнесены к факторам, позволяющим легально брать взятки, будут конкретизироваться в дальнейшем — по ходу появления таких случаев.

«Если честно, трудно представить себе, что это за непреодолимые обстоятельства, делающими взятку или откат неизбежными. Связанному по рукам и ногам чиновнику будут насильно запихивать в карманы пачки денег? Вряд ли. Так что остается ждать уточнений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ начал разрабатывать поправки к законодательству, предусматривающие освобождение госслужащих от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующее уведомление размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.

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