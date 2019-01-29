Правительство и премьер-министр Палестины ушли в отставку

Рамалла , , 14:24 — REGNUM Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла заявил 29 января о том, что он покидает занимаемый пост, а вместе с ним в отставку уходит и возглавляемое им правительство, сообщает британское агентство Reuters.

По словам Хамдаллы, соответствующие заявления были переданы им президенту Палестины Махмуду Аббасу. До формирования нового правительства прежнее продолжит исполнять свои функции, добавил он.

На данный момент президент Палестины не прокомментировал шаг Хамдаллы.

Напомним, ранее Аббас указывал о том, что «правительство технократов» следует отправить в отставку, а также назначить новое.