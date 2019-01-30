Нашумевший американский самолет F-35 к бою негоден

Москва, , 08:08 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил об уведомлении России со стороны США об окончательности американского решения о выходе из ДРСМД. Почему на решение Вашингтона не оказала никакого влияния российская демонстрация крылатой ракеты 9М729, которую США представляли в качестве формального повода для выхода из ДРСМД, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Официальная презентация Министерства обороны РФ новой ракеты и ее пусковой установки позволяет России оставаться для неангажированных наблюдателей честным игроком, не несущим ответственности ни за какие нарушения ДРСМД. Но позиция американцев явно показывает, что отмена ДРСМД для США была заранее спланированным шагом, которому есть существенные причины внутреннего, американского свойства.

Какую бы серьезную мину ни делал Пентагон, очевиден провал американской программы перевооружения. Это касается и дел в морском флоте США, и ситуации с их боевой авиацией. Новейший ударный самолет F-35, прославленная «невидимка», в ходе эксплуатации показал свою непригодность не только к серьезным боевым действиям, но даже к исправляющей модернизации. Американская концепция боевых действий предполагает наземные операции в условиях, когда предполагаемый плацдарм уже зачищен и организованного сопротивления не предполагается. Если же авиация не способна обеспечить такое условие в случае столкновения со сколь-нибудь весомым противником, срочно требуется изыскать новый инструмент. Возможно, выход США из ДРСМД есть попытка создать ракету, решающую задачу там, где опростоволосились разработчики ударного самолета?

Читайте статью Раскрытие характеристик ракеты 9М729 совершенно бесполезно и другие публикации Александра Запольскиса.