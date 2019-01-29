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Партия ХДС назначила встречу по пересмотру миграционной политики Меркель

Политика

Сама канцлер принимать в ней участия не будет

Партия ХДС назначила встречу по пересмотру миграционной политики Меркель
Иллюстрация: Bundeskanzlerin.de
Ангела Меркель

Берлин, 29 января 2019, 14:25 — REGNUM  Германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) пересмотрит проводившуюся до сих пор миграционную политику канцлера Ангелы Меркель, передает канал n-tv.

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначила рабочую встречу с экспертами по этому вопросу на 10−11 февраля. Она пригласила к сотрудничеству министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрмана, поскольку он «всегда был надежным партнером в вопросах внутренней безопасности».

Сама Ангела Меркель не примет участия во встрече. Ранее она заявляла, что пересмотр проводившейся с 2015 года миграционной политики — напрасная трата времени.

По оценкам аналитиков, именно провалы в миграционной политики сказались на уровне поддержки ХДС: до начала миграционного кризиса партию поддерживали более 40%, теперь — менее 30%.

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Политическая жизнь Германии
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