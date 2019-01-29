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В Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга Венесуэлы

Политика

Все находится в руках военных Боливарианской Республики

Москва, 29 января 2019, 14:17 — REGNUM  Политический кризис в Венесуэле может повлиять на обслуживание республикой государственного долга перед Россией. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

По словам чиновника, определенные проблемы по выплатам госдолга в размере более $3 млрд возникнуть могут.

«Все зависит сейчас от армии (Венесуэлы, — прим. ИА REGNUM ), от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге», — подчеркнул Сторчак, добавив, что ранее власти Венесуэлы всегда платили по обязательствам вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики. В этой должности политика сразу признали США, Канада, а также некоторые страны ЕС и Латинской Америки. Свою поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро высказали Россия, Китай, Мексика и некоторые другие государства.

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