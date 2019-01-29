Госдума может освободить авиакомпании от получения лицензий в Росавиции

Москва, , 14:10 — REGNUM Законопроект, направленный на отмену дублирования требований в сфере авиации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Сейчас, чтобы приступить к выполнению воздушных перевозок, заинтересованное лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив в этом же уполномоченном органе сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для осуществления перевозок и фактически подтверждает соответствие эксплуатанта лицензионным требованиям. Такие требования правительство считает избыточными.

Законопроект предусматривает признание утратившими силу положений, предусматривающих необходимость лицензирования деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов, а также положения, указывающего на возможность лицензирования деятельности по выполнению авиационных работ.

Таким образом в правительстве рассчитывают устранить дублирующие нормы законодательства.