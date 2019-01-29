Вторник, 29 Января 2019 года
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Госдума может освободить авиакомпании от получения лицензий в Росавиции

Политика

Убираются дублирующие нормы

Москва, 29 января 2019, 14:10 — REGNUM  Законопроект, направленный на отмену дублирования требований в сфере авиации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Сейчас, чтобы приступить к выполнению воздушных перевозок, заинтересованное лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив в этом же уполномоченном органе сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для осуществления перевозок и фактически подтверждает соответствие эксплуатанта лицензионным требованиям. Такие требования правительство считает избыточными.

Законопроект предусматривает признание утратившими силу положений, предусматривающих необходимость лицензирования деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов, а также положения, указывающего на возможность лицензирования деятельности по выполнению авиационных работ.

Таким образом в правительстве рассчитывают устранить дублирующие нормы законодательства.

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Авиаперевозки
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