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Экологическая отмычка международных рейдеров подбирается к России?

Политика

Власть вслед за ресурсами собираются приватизировать во внешних интересах?

Экологическая отмычка международных рейдеров подбирается к России?
ejaugsburg
Экология

Москва, 30 января 2019, 07:00 — REGNUM  Киотский договор и Парижское соглашение по климату раз за разом развенчиваются серьезными научными данными, которые просачиваются в информационное пространство, несмотря на алармизм защитников псевдоэкологичности. О том, как американские ученые из Колумбийского университета США нашли еще одно подтверждение лживости масштабов антропогенного воздействия на климат и для чего вообще нужна спекуляция на экологических вопросах в современной политике, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Американские климатологи установили зависимость погоды в северном полушарии от состояния атмосферы Земли и ее взаимодействия с океаном. Ученые так увлеклись своим открытием, что совсем забыли политкорректно упомянуть «антропогенный фактор», который в околонаучно-политических спекуляциях считается чуть ли не основным фактором воздействия на климат. Но, как и полагается в серьезных исследованиях, в статье ученых Колумбийского университета его просто не оказалось.

Таким образом, еще раз антропогенный фактор предстал тем, что он есть на самом деле — пропагандистской поделкой, пытающейся подвести процесс развития индустрии под внешнее управление. К сожалению, этот негативный процесс, несмотря на многочисленные его разоблачения, до сих пор не остановлен и угрожает промышленности и экономике многих стран, включая Россию. Тревожно прозвучала речь министра экономического развития Максима Орешкина на форуме в Давосе. Не станет ли экология «пилотным» проектом для сдачи российской экономики в чужие руки?

Читайте статью Кто и как готовит утилизацию России? и другие публикации Владимира Павленко.

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