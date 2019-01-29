Huawei заявляет о безосновательности выдвинутых США обвинений

Пекин, , 14:02 — REGNUM Китайская корпорация Huawei Technologies отрицает свою причастность к нарушениям закона и преступлениям, в которых их обвинили власти США.

«Компания отрицает, что она или её дочерняя компания или филиал совершили какое-либо из заявленных нарушений законодательства США, изложенных в каждом из обвинительных заключений», — говорится в распространённом 29 января на портале финансового издания Саixin Global заявлении Huawei.

Читайте также: Китай раскрыл подоплёку обвинений США против Huawei

Также в компании заявили, что финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу «не совершила ничего противоправного».

«Мы верим, что американский суд в итоге тоже придёт к такому выводу», — говорится в сообщении.

В связи с предъявленным ей минюстом США обвинением в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве и прочих преступлениях компания Huawei выразила глубокое разочарование.

Ранее по теме: Генпрокуратура США официально обвинила Huawei по 20 пунктам

США официально выдвинули обвинения против компании Huawei

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января министерство юстиции США официально предъявило компании китайской корпорации Huawei обвинения по 20 пунктам. Так, Вашингтон обвиняет телекоммуникационного гиганта в шпионаже в отношении американской компании T-Mobile, у которой Huawei якобы хотела похитить данные, относящиеся к коммерческой тайне. Кроме того, китайскую компанию обвинили в нарушении санкционных запретов, наложенных американцами на Иран.

Кроме того, обвинения выдвинуты и в отношении арестованной по американской инициативе финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадицию которой у Канадаы запросили США.

Напомним, финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в начале декабря 2018 года по запросу США. В Вашингтоне считают, что Ваньчжоу ввела в заблуждение своих партнёров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: Европа вслед за США включилась в преследование Huawei