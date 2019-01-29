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Оппозиция Камеруна опасается «радикализации» правительства

Политика

Недавно был задержан лидер оппозиции

Яунде, 29 января 2019, 14:07 — REGNUM  Лидер оппозиции Камеруна был арестован после проведения двухдневных акций протеста, вызванных несогласием с результатами президентских выборов в стране, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

Лидер «Движения за освобождение Камеруна» Морис Камто был арестован в квартире одного из членов партии.

«Мы серьезно озабочены текущими политическими процессами, которые свидетельствуют о радикализме в правительстве», — отметил заместитель Камто по партии Эммануэль Симх.

Напомним, 7 октября 2018 года в Камеруне прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства 85-летний Пол Бия, набрав свыше 71% голосов избирателей. Оппозиция не признает данные результаты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Камеруне задержан лидер оппозиции

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