Москва, , 06:10 — REGNUM Автор статьи, опубликованной российским (американским) Центром Карнеги, рассуждает о белорусской независимости. В основных тезисах автор Артём Шрайбман повторил традиционные для белорусские националистов утверждения о «нежелательности и невозможности» полноценного союза между Белоруссией и Россией. О том, почему эти тезисы не выдерживают здравой критики и основаны на лживых предпосылках, рассказывает редактор Юрий Баранчик.

Статья, о которой идет речь, пытается запугать читателя «объединением 2024 года» РФ и РБ как источником всяческих бед. По мысли автора, белорусы встанут на защиту независимости, причем многие возьмут в руки оружие, так как за 28 лет жизни в отдельном государстве число сторонников независимости только возрастало.

Все эти утверждения — от первой до последней буквы ложь. С 90-х годов, когда 80% белорусов высказались за максимально глубокую интеграцию с Россией, и до сего дня ситуация не изменилась — большинство поддерживает объединение. Если же подкрепить идеологию материальными аргументами, то и с этой точки зрения объединение с Россией может принести всем слоям населения Белоруссии существенную выгоду. Это касается как производства, так и бизнеса, как простых граждан, так и чиновничества.

Не менее оторваны от реальности прочие тезисы, — какие же? Читайте подробности: Сколько стоит белорусская «независимость»?

Также читайте другие статьи Юрия Баранчика о российско-белорусских отношениях.